Собянин объявил о завершении реконструкции Кузьминского путепровода

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс объявил об открытии Кузьминского путепровода на юго-востоке столицы после комплексной реконструкции. Таким образом, завершено обновление и благоустройство Волгоградского проспекта.

Три полосы движения в обе стороны, свежее дорожное покрытие и новые безбарьерные ограждения. После комплексной реконструкции Кузьминский путепровод на Юго-Востоке Москвы не узнать. Так и не скажешь, что он был построен еще в середине прошлого века.

"За 65 лет интенсивной эксплуатации объект перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества. Специалисты полностью заменили изношенные несущие балки на сборное железобетонное пролётное строение. Таким образом мы завершили обновление и благоустройство Волгоградского проспекта. Реконструкция Кузьминского путепровода — часть большой программы повышения надёжности и продления сроков службы объектов транспортной инфраструктуры. В планах на этот год — проведение реконструкции ещё ряда крупных дорожных сооружений", - сообщил Собянин.

В ходе капитального ремонта специалисты заменили пролётные строения, укрепили опоры, обновили гидроизоляцию. Чтобы не создавать пробок в часы пик, работы велись поэтапно, без полного перекрытия движения.

"Работы выполнялись в три очереди, то есть соответственно по две полосы в каждую сторону всегда работало. К работам мы приступили во втором квартале 25 года. По проекту организации строительства работы должны были выполняться 12 месяцев, мы справились с этими работами за 8 месяцев", - отметил Олег Машошин, главный инженер ГБУ "Гормост".

65 метров в длину и больше 20 в ширину. Кузьминский путепровод не только связывает Волгоградский проспект с промзоной и жилыми кварталами, но и ведёт к одноименной станции метро и дальше — на МКАД и трассу М-5 "Урал". Его реконструкция разгрузила Рязанский проспект, Волжский бульвар и Таганскую улицу.

"Были полностью заменены балки советского производства на современные. Было полностью восстановлено перильное ограждение, заменено на новое нержавеющее. Произведена работа по ремонту и восстановлению откосов, а также конусов путепровода", - рассказал Игорь Честковский, старший прораб ГБУ "Гормост".

По расчётам транспортных специалистов, пропускная способность узла выросла на 20 процентов. Появились и дополнительные удобства. Специалисты обновили дорожное освещение, а для пешеходов обустроили широкие тротуары. Теперь переходить путепровод безопасно и днём, и ночью.

По словам мэра Москвы, за последние годы было отремонтировано около 60 мостов. В их числе Ростокинский акведук, автодорожные путепроводы Косино-МКАД и Краснопресненский, эстакада Варшавская-МКАД и Сколковский мост.