Старинным домам в Москве возвращают исторический облик

Каролина любуется домом, в котором живет, в любое время года, в любую погоду. Жемчужина модерна в Фурманном переулке - с изящными коваными решетками на французских балконах, с фигурными элементами и растительными мотивами. Дом возведен в самом начале прошлого века, но здесь по-прежнему уютно - мечтать, отдыхать, просто - жить. Особенно после проведенного капитального ремонта.

"Мы немного разбираемся в капитальном ремонте - очень многие, кстати. Здесь даже кто-то работает в этой сфере. Поэтому мы отнеслись к этому очень серьезно - проверяли, ходили сами. Сразу видно, что работа сделана очень хорошо. Мы очень рады", - сказала Каролина.

Работа действительно выполнена филигранно. Александра Николаевна Монигетти наверняка бы поставила самую высокую оценку. Именно она заказала строительство этого дома архитектору Матвееву.

"Иметь доходный дом было очень престижно. И представьте себе, что предпринимательница могла себе позволить возвести пятиэтажный дом в 1903 году по индивидуальному проекту. В 1914-м году известно, что она продает этот дом - непонятно, почему. Становится другой владелец. А в 1917-м году этот дом уже расселяется под коммунальные квартиры", - рассказала Галина Шепеткова, экскурсовод.

Перед очередным расселением в конце 80-х здесь были знаменитые на всю Москву мастерские художников - картины продавали, даже не давая им как следует просохнуть. Что касается краски, то фасаду уникального дома вернули изначальные цвета - "серый янтарь" и "кремово-белый".

"Особое внимание уделили ремонту фасада. Специалисты начали работы с промывки и расчистки систем загрязнений, восстановили кирпичную кладку", - рассказал Равиль Курмакаев, инженер технического надзора по ЦАО ФКР Москвы.

А еще обновили цоколь и отмостку, заменили электросети, магистрали центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. В этом гиганте на проспекте Мира - работа в самом разгаре. Год постройки - 1955-й. Архитектор - Аркин. Стиль - конструктивизм. Башню и основной корпус видно за несколько километров. Но при ближайшем рассмотрении они остро нуждались в помощи профессионалов. Специалисты восстановят фасад, ритмично расположенные ниши с барельефами, декорированные рустом нижние этажи, двери и оконные откосы . Заменят ряд инженерных систем.

"Объект интересный. Представляет из себя историческую ценность. Поэтому надеемся, что жителям понравится. Они будут довольны", - отметил Александр Безбородкин, ведущий инженер.

Жители таким изменениям очень рады. Говорят: дождались! А иначе и быть не может - с таким профессиональным подходом к делу.

"ФКР Москвы ежегодно возвращает сотням домов их первозданный облик. Нам очень приятно, что фасады, которые получили вторую жизнь после капитального ремонта и реставрации, радуют своей красотой жителей, прохожих, а также гостей нашего города", - сообщила Варвара Картинцева, руководитель пресс-службы ФКР Москвы.

В столичную программу капремонта включено более 30 тысяч домов. Только в этом году приведут в порядок более шести сотен фасадов, за каждым из которых - искренне ждут изменений. К лучшему.