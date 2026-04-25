Вскрылась правда о тайной свадьбе вдовы Юрия Шатунова

20 июня 2022 года легендарный солист группы "Ласковый май" Юра Шатунов дал свой последний концерт в Подольске. Это был почти 40-й по счету концерт артиста за шесть месяцев. Известный певец колесил по стране практически без выходных.

Через три дня после концерта в Подольске Шатунов скончался от обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Поклонники не могли поверить, что их энергичный кумир не выдержал тяжелых нагрузок, ведь в таком графике он жил фактически с детства.

Солист "Ласкового мая" держал в секрете семейную жизнь, он очень редко приходил на светские мероприятия с женой. В Сети практически не найти их совместные фото. Только после смерти Юрия Светлана стала появляться с детьми на публике. В браке Шатуновых родились двое наследников — сын Дэннис и дочь Эстелла.

А теперь у себя в блоге певица Наталья Штурм сообщила, что вдова Шатунова Светлана якобы вышла замуж за бывшего директора своего мужа Аркадия Кудряшова. "Конечно, есть жизнь после смерти мужа, бесспорно! Вдова имеет право на счастье", - высказалась артистка.

Журналисты связались с самим Аркадием Кудряшовым, чтобы выяснить, правда ли это. "Бред", - отрезал тот в беседе с "МК".

