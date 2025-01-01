Российские школьники и студенты будут соревноваться за звание лучших пилотов БПЛА

Стартовала регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов "Пилоты будущего". Проект реализуется Движением Первых и Федерацией гонок дронов России. В ходе него участники осваивают прикладные навыки пилотирования БПЛА, соревнуясь в пяти дисциплинах: "класс 75", "технический симулятор", "дрон-баскетбол", "сборка" и "скоростной мониторинг". Подать заявку на участие можно на сайте спорт.будьвдвижении.рф.

"Флагманский проект Движения Первых "Пилоты будущего" направлен на формирование у молодёжи востребованных навыков в сфере беспилотных летательных систем. Он вносит значимый вклад в подготовку будущих профессионалов, способных создавать беспилотники и управлять ими в реальных условиях. Чемпионат масштабируется с каждым годом, и мы рассчитываем, что в новом сезоне на участие в нём подадут заявки порядка 40 тысяч человек. Уверен, все участники освоят актуальные знания, получат яркие эмоции от соревнований, найдут единомышленников и станут на шаг ближе к профессии будущего", – отметил Герой России, участник президентской кадровой программы "Время героев", Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Возможность присвоения спортивных знаний и разрядов по гонкам дронов – одно из главных нововведений этого года, реализующееся впервые в истории российского спорта в рамках выполнения поручения Президента России. Всероссийский чемпионат пилотирования дронов "Пилоты будущего" в 2025 году стартовал на IV Съезде Движения Первых. Во время заседания Наблюдательного совета Движения глава государства поддержал интерес к БПЛА Никиты Камынина из Республики Коми. Школьник попросил Владимира Путина развивать проекты по обучению детей управлению беспилотными летательными аппаратами.

"Турнир в 2026 году выходит на новый уровень. Мы делаем соревнование по настоящему всероссийским: число юных спортсменов в финале вырастет более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. А главное, что каждый регион станет участником финала. Мы делаем всё, чтобы сфера БАС пополнилась будущими инженерами, чемпионами и технологическими лидерами", – заявил Президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.