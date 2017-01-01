В Мультимедиа Арт Музее проходит биеннале "Искусство будущего"

Обычно это скрыто от человеческого уха - так звучат деревья изнутри. Автор инсталляции "Дендросоник" с помощью контактных микрофонов и геофонов записал движение соков внутри ствола, испарение влаги и даже вибрацию грунта от растущих корней. Участники второй международной биеннале "Искусство будущего" показывают, что новейшие технологии позволяют по-новому увидеть природу, и не только.

"Биеннале - размышление о том, что мы сталкиваемся каждый день с новыми вызовами. И у нас есть проект, созданный нейросетью. И это то, чего не было, но выглядит как хорошо забытое прошлое", - рассказала Ольга Свиблова, директор "Мультимедиа Арт Музея".

На семи этажах Мультимедиа Арт Музея - около 40 проектов. Авторы исследуют взаимодействие человека и машин. На выставке люди изучают их, а они - нас.

Нейросеть сканирует лицо зрителя и в реальном времени собирает его цифровой аватар из черт, которые алгоритм уже когда-то видел. А Полина Савина в проекте "Самозванцы" предлагает угадать, кто на фото — реальный человек, а кто сгенерирован искусственным интеллектом.

А британский художник Stanza в видеоинсталляции "Города-сплетения" визуализирует реальность и цифровую среду.

"Я начал работать над этим в 2017 году. Это всё данные в реальном времени. Здесь можно проследить и трамваи, и автобусы, погоду и уровень загрязнения во многих городах и странах мира. Искусственный интеллект на основе больших метаданных пытается представить, как будет выглядеть город через 50 лет", - рассказал он.

Зрители могут тоже стать частью этого цифрового сплетения - если скачать приложение, нейросеть начнет следить за их перемещением, вплетая их данные в общую картину будущего.

"Мне всегда нравился жанр допридумывания - например, какую-нибудь книгу начать читать, потом закрыть её и начать придумывать самому продолжение этой книги", - отметил Павел Пепперштейн, российский художник, писатель.

И известный художник Павел Пепперштейн "допридумал" повесть Владимира Одоевского "4338-й год", в которой князь еще в первой половине 19 века удивительно точно предсказал появление интернета, поисковых систем, даже центрального отопления и кондиционеров.

На выставке искусственный интеллект задумывается о своей роли на Земле, а людей волнует вопрос сохранения знаний в эпоху тотальной цифровизации. Эти шедевры русской литературы точно дойдут до потомков, даже если исчезнет электричество.