Российское Министерство иностранных дел вызывало в понедельник, 27 апреля, посла Германии Александра Ламбсдорфа. Основанием для этого стало очередное доказательство нацеленности германских властей на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России.

Как поясняет МИД России на своем официальном сайте, Ламбсдорфу заявлен решительный протест в связи со встречей депутата бундестага, члена парламентского комитета по международным делам от правящей партии Христианско-демократический союз Родериха Кизеветтера с главарем запрещенной в России террористической организации "Чеченская республика Ичкерия" Ахмедом Закаевым — он включен в перечень террористов и экстремистов, числится в международном розыске.

Прямое содействие встрече "депутата парламента ФРГ с отъявленными преступниками" оказал Киев, который и принимал этих гостей. Москва не приемлет подобное взаимодействие с террористическими структурами под эгидой киевского преступного режима.

Ранее ФРГ предприняла недружественный шаг против России, объявив о высылке российского дипломата. Москва ответила зеркально, назвав действия германской стороны низкопробной провокацией и возложив вину за деградацию двусторонних отношений на Берлин.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус признавал, что Москва не стремится к полномасштабной мировой войне с Североатлантическим альянсом. При этом он не исключил, что Россия может "разрушить блок изнутри".