Скорбящая Ольга Погодина обратилась к покойному Алексею Пиманову на прощании: "Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку"

Сегодня, 27 апреля, в Москве проходит церемония прощания с известным журналистом, ведущим, продюсером, режиссером Алексеем Пимановым. Похоронят его на Троекуровском кладбище.

Одной из первых в траурном зале появилась вдова, актриса Ольга Погодина. Скорбящая артистка прятала глаза за черными очками, однако было видно, что на ней нет лица от горя, она плакала и не могла смириться с потерей.

Тем не менее, Ольга Погодина нашла в себе силы выступить с прощальным словом. В своей речи известная актриса дала понять, что у них с Алексеем Пимановым есть дочь.

"Я тебе благодарна за каждую секунду, которую нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так. Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной мой человечек", - обратилась к покойному супругу убитая горем Погодина.

Также проводить телеведущего в последний путь пришли Елена Малышева, Екатерина Стриженова, Константин Эрнст, братья Запашные, Леонид Якубович, Игорь Угольников и многие другие, передает Starhit.

Напомним, Алексей Пиманов умер 23 апреля. Ведущий программы "Человек и закон" скончался в 64 года. У него не выдержало сердце, Пиманов ушел мгновенно.

