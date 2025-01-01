Злая шутка природы: снег в Московском регионе не погубит клещей и комаров

Бессмысленно надеяться, что обрушившийся на Московский регион снегопад погубит клещей и комаров. Об этом предупредил в понедельник, 27 апреля, доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Эксперт пояснил, что клещи откладывают яйца осенью и оставляют на зимовку, потому "они просто продолжают зимовать". Хотя до начала апрельского снежного ненастья клещи уже активизировались, критические изменения их популяции не грозят — возможна гибель только некоторых особей.

Что касается комаров, их период размножения приходится на май-июнь и может смещаться на более ранние сроки только при наличии благоприятных условий, которых в апреле текущего года не было. Соответственно, рассчитывать на уничтожение комаров тоже не приходится, цитирует Пинаева ТАСС.

В марте в Роспотребнадзоре отмечали, что однозначно говорить об угрозе мощного нашествия клещей и комаров нынешней весной нельзя. При этом биологи предполагали, что высокие сугробы минувшей зимой в столичном регионе создали благоприятные условия для зимовки клещей, поэтому весной их будет очень много.

Комары тем временем привыкают к низким температурам: осенью 2025 года выяснилось, что этих насекомых впервые обнаружили в Исландии. Ученые предполагают, что появление комаров вблизи Полярного круга не будет разовым явлением, поскольку найденные особи принадлежат к виду Culiseta annulata, способному хорошо переносить холода.