Как московские соцучреждения будут работать в майские праздники

Сегодня заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что на майские праздники изменится график работы ряда соцучреждений. Так, центры Московского долголетия уйдут на выходные 1, 9 и 11 мая. В остальные дни они будут работать по обычному графику.

Центры госуслуг не будут принимать заявителей 1 и 9 мая. В остальные дни по обычному расписанию. Изменится и работа столичных поликлиник. Взрослые в праздничные и предпраздничные дни будут принимать пациентов до 4 часов дня. В выходные - до 6 вечера. В детских поликлиниках прием будет 2 и 11 мая. В другие выходные можно вызвать врача на дом.

"Оказание медицинской помощи по профилю "травматология", то есть это травмпункты, они будут работать по своему прежнему графику с 8 до 22:00 как во взрослых, так и детских поликлиниках", - отметила Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники №2.