В Москву съехались представители науки, бизнеса и СМИ из 120 стран

Инновационные решения и прорывные идеи. В Москве сегодня стартовал "Открытый диалог". Это дискуссионная площадка, участники которой ищут ответы на актуальные экономические вопросы и глобальные вызовы.

В российскую столицу съехались представители науки, бизнеса и СМИ из 120 стран. Обсуждению предшествовал конкурс эссе. Авторов лучших пригласили выступить и презентовать свои тезисы коллегам.

Обмен мнениями строится вокруг четырех ключевых направлений. Это инвестиции в человека, технологии, окружающую среду, логистику и торговлю. Среди тем - новые подходы в образовании, демографическая политика, искусственный интеллект и его интеграция в нашу жизнь и другие.

"Технологии ускоряют перемены, а вместе с ними растет запрос на решения, которые не просто описывают проблемы, а помогают двигаться вперед. Именно поэтому сегодня особенно важен открытый диалог. Не обмен общими декларациями, а разговор, в котором идеи проходят проверку на новизну, на реалистичность, на способность работать в разных условиях", - отметил Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента.