Пик снегопада в Москве пройден

Пик снегопада, который обрушился на столичный регион, был пройден ночью и в утренние часы понедельника, 27 апреля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Однако, предупредил метеоролог, снег не прекратится в ближайшее время, поскольку принесший его циклон с центром над Ивановской областью — "очень обширный, очень глубокий".

Во вторник, 28 апреля, ожидаются в основном умеренные осадки, в среду осадки будут небольшими, причем по ночам это будет мокрый снег, а в дневное время — преимущественно дождь при плюсовой температуре, цитирует Шувалова РИА Новости.

К жителям столицы обратился мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что столичные службы работают на улицах в усиленном режиме, но поскольку непогода продержится еще несколько дней, москвичам следует быть аккуратными.

Ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова заявила, что конец апреля в Москве и Подмосковье установит антирекорд по температуре воздуха. Ночью столбики термометров не поднимутся выше одного-трех градусов тепла, не исключены и легкие заморозки. Днем ожидается около плюс пяти градусов — это на пять градусов ниже климатической нормы.