Собянин: Более 80 тыс. детей с особенностями здоровья учатся в Москве

Столичные власти развивают инклюзивные практики для комфортной жизни каждого москвича с особенностями здоровья, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, в городе проживает порядка 960 тысяч людей с инвалидностью, из них около 60 тысяч - дети. Они проходят комплексную реабилитацию, получают образование, находят работу, создают семьи.

По словам Собянина, сегодня в детских садах, школах и колледжах города походят обучение свыше 80 тысяч ребят с особенностями здоровья.

Подробности - в посте.