Названы новые соперники сборной России по футболу

Для сборной России по футболу определены три новых соперника: Египет, Буркина-Фасо, Тринидад и Тобаго. Об этом рассказали в понедельник, 27 апреля, в пресс-службе Российского футбольного союза.

Россияне сыграют в товарищеском матче против Египта 28 мая в Каире. Игра с Буркина-Фасо запланирована на 5 июня в Волгограде. Со сборной Тринидада и Тобаго российские футболисты встретятся 9 июня в Калининграде.

О времени начала игр и датах старта продаж билетов информация появится позднее, обещает РФС на своем официальном сайте.

Ранее генеральный секретарь Федерации футбола африканского государства Балима Бурейма подтверждал, что "все документы подписаны" — матч между Россией и Буркина-Фасо состоится. Однако ясности по игре с египтянами на тот момент не было.

После начала спецоперации Россию отстранили от участия во всех турнирах по футболу под эгидой ФИФА и УЕФА. Российские футболисты, тем не менее, периодически получают возможность провести товарищеские матчи.