В Коми предотвратили диверсию на нефтяном предприятии: подробности

Сотрудники ФСБ ликвидировали двух украинских агентов, которые готовили диверсию в республике Коми. Радикалы планировали атаковать объект нефтяной промышленности с помощью беспилотников. Также занимались шпионажем. Связь с кураторами поддерживали через иностранный мессенджер. Возбуждено уголовное дело.

После того, как через иностранный мессенджер контакт с исполнителями теракта установлен, куратор дает четкие инструкции. В данном случае сотрудников украинских спецслужб интересовал нефтепровод, идущий к перерабатывающему предприятию.

По заданию из Киева злоумышленники - двое граждан России - некоторое время следили и передавали кураторам информацию о российских военнослужащих и промышленных объектах. А также предлагали свои способы организации диверсии.

Впрочем, диверсанты быстро попали в разработку ФСБ. При попытке задержания они оказали вооруженные сопротивление и ответным огнем были ликвидированы. Правоохранители и гражданское население не пострадали. В схроне, оборудованном в заброшенном здании, обнаружены два беспилотника с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, а также мобильные телефоны - в них сведения, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к диверсии". По ней предусмотрено наказание - до 20 лет тюрьмы, а в некоторых случаях пожизненное лишение свободы. ФСБ России отмечает, что украинские спецслужбы продолжают активно искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий для нанесения ущерба нашей страны - через соцсети и зарубежные мессенджеры. В связи в этим в ведомстве предупреждают - лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и понесут заслуженное наказание.