Путин призвал не зацикливаться на запретах

В ходе выступления на заседании Совета законодателей Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с беспрецедентными вызовами и должна их достойно преодолевать, но нельзя зацикливаться только на запретах.

По словам президента, трудности - временные, а Россия - вечна.

Как подчеркнул глава государства, предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом, ее итоги должны быть прозрачными и легитимными. И она не должна влиять на полноценную профессиональную работу парламента.

Также российский лидер пожелал удачи всем будущим кандидатам.

