Совбез России: БПЛА ВСУ свободно летают через Польшу и Прибалтику

Ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши. На это указал в понедельник, 27 апреля, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

Политик, которого цитирует ТАСС, выступил на Международной научно-практической конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ" в МГИМО.

Как подчеркнул Шевцов, опасность украинских дронов для других государств состоит в том, что они "разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что Москва сделала спецпредупреждение прибалтийским государствам в ответ на их решение открыть свое воздушное пространства для пролета украинских ударных беспилотников. Как заявила чиновница, "их предупредили", а если "не поймут — получат ответ".

Между тем Киеву пришлось просить прощения за собственные дроны у члена НАТО. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что появление БПЛА Вооруженных сил Украины над воздушным пространством ее страны испортило ей выходной, поскольку "весь день ушел на охоту за беспилотниками".