Президент Эстонии призвал поскорее наладить диалог с Россией: "Во избежание..."

Европе нужно готовиться к возобновлению отношений с Россией после завершения военного конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Эстонии Алар Карис.

Как заявил политик в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, небольшим государствам стоило бы поторопиться во избежание ситуаций, когда крупные державы договариваются о чем-то "через головы" малых стран.

Карис высказал уже звучавшую прежде инициативу назначить спецпосланника Евросоюза по России, который уже сейчас начал бы подготовку к "послевоенному времени".

Политик отметил, что Россию "нужно остановить, а затем — пересмотреть отношения".

Примечательно, что незадолго до этого эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна высказывался о нежелании Европы "оглядываться назад" и пытаться восстановить отношения с Россией. Дипломат заявил про "необходимость оказывать давление на Россию".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что попытки западных государств между собой разговаривать "по понятиям" — это их выбор и право, но Россия не позволит себя в это втянуть. Как подчеркнул дипломат, мы будем вести дела с партнерами из стран, которые заинтересованы разговаривать исключительно на основе принципов равноправия.