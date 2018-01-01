Раскрыта правда об отношениях Меган Маркл и принца Гарри: американка годами просто использовала сына Карла III

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Ради мужа американка оставила карьеру актрисы и родину.

Тогда многие восхищались, что Меган словно Золушка нашла своего принца. Но оказалось, что еще не дождавшись свадьбы Маркл начала показывать свое истинное лицо, то требуя у Елизаветы II драгоценности для венчания, то закатывая истерики Кейт Миддлтон из-за платья принцессы Шарлотты.

Почему американка так себя вела и в итоге не прижилась во дворце, раскрыл королевский биограф Том Бауэр. Писатель пообщался с отцом Меган Томасом Маркл, который не виделся с герцогиней как раз с 2018 года. В доверительной беседе родственник знаменитости отметил, что как только он узнал о связи дочери с принцем, вспомнил давний разговор.

Томас Маркл — бывший художник по свету в Голливуде. Однажды он взял Меган на красную дорожку на одном из премьерных показов. Будущей герцогине тогда было около пяти лет.

"Ее отец, который хороший человек и с которым она обошлась ужасно, рассказал мне об этом случае, когда ей было 5 лет. Он был очень успешным художником по свету в Голливуде и взял ее на красную дорожку на одну из премьер. И она сказала: “Папа, я хочу этим заниматься, я хочу быть звездой”. И с этого момента она была одержима идеей стать звездой", — рассказал Бауэр.

Меган после знакомства с Гарри поняла, что это ее шанс прославиться на весь мир. Маркл умело манипулировала внуком Елизаветы II, играла на его детской травме, чтобы войти в семью.