Россия ждет прибытия ко Дню Победы ряда зарубежных политических лидеров. Об этом рассказал в понедельник, 27 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля в интервью "Известиям", для России День Победы — один из самых значимых праздников, поэтому уже вошло в традицию принимать на Параде Победы на Красной площади гостей из самых разных стран.

Отвечая на вопрос о том, приглашены ли на торжества в российской столице главы недружественных государств, Дмитрий Песков рассказал, что "есть лидеры, которые изъявили желание разделить с нами радость этого праздника", поэтому "мы с удовольствием будем их здесь встречать".

Конкретных фамилий пресс-секретарь президента России называть пока не стал.

Намерение отпраздновать 9 мая в Москве подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, невзирая на угрозы балтийских стран не пропустить его самолет. Киевский режим отреагировал на это предсказуемо: поблагодарил прибалтов и попросил другие страны поступить так же. Однако словацкий премьер отметил, что найдет альтернативный маршрут в Россию.

Между тем продолжается подготовка к уже традиционной акции "Бессмертный полк". В День Победы она пройдет в регионах России в очном или онлайн-форматах. В Кремле заверили, что "мы будем делать все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов".