Украина стоит на краю бескровного государственного переворота, который ограничит возможности утратившего легитимность в качестве президента, но не пожелавшего отказаться от власти Владимира Зеленского. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник.

По словам эксперта, которые приводит "Газета.ру", поговаривают, что председателя Верховной рады Руслана Стефанчука могут заменить на руководителя парламентской фракции партии власти "Слуга народа" Давида Арахамию.

Вслед за этим будет сформирована "очень разношерстная" новая коалиция, а также выбран новый премьер-министр. Такая "новая связка, коалиция правительства" начнет дискуссию о разграничении полномочий с Зеленским и "может конкурировать с ним за власть", утверждает Бортник.

Ранее в Раде предполагали, что Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота, после чего власть временно перейдет к армейской верхушке. Военные, по этому сценарию, подпишут мирное соглашение с Россией. Некоторое время будет действовать переходное правительство, после чего будут организованы выборы.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предупреждал, что незавидный конец ждет Зеленского — за сделку с Соединенными Штатами по украинским недрам его повесят на Майдане, как в свое время расправились в Италии с диктатором Бенито Муссолини.