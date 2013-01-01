Друг Алексея Пиманова: "Его нашла маленькая дочка"

Алексей Пиманов был женат трижды. От экономиста Валерии Архиповой у него остались сыновья Денис и Артем. От второй супруги Валентины Пимановой - приемная дочь Дарья. В 2013 году журналист женился на актрисе Ольге Погодиной.

Много лет считалось, что у Ольги и Алексея нет общих детей. Однако лишь сейчас стало известно, что Погодина и Пиманов стали родителями. Якобы дочери знаменитостей два года.

"Живу все эти дни с вопросом ''Почему?''. Даже на секунду не мог себе представить, что это произойдет. В следующем году было бы 40 лет как мы дружим, а в итоге будет 40 дней… Он крестный моей дочки, мой ближайший друг. Это для меня какая-то несправедливость, мы пытаемся сохранить все, что делал он. Его нашла маленькая дочка", - приводит слова друга Алексея Пиманова Woman.ru.

Примечательно, что Ольга Погодина подтвердила, что у нее есть дочь от Алексея Пиманова. Скорбящая актриса пообещала достойно воспитать малышку на прощании с телеведущим, которое случилось сегодня, 27 апреля.

Свой последний приют Алексей Пиманов обрел на Троекуровском кладбище.

Напомним, Алексею Пиманову было 64 года. Телеведущий умер в результате острого инфаркта. Он навсегда запомнится россиянам по программе "Человек и закон". Зрители любили его за красивый голос и спокойный тон. В одном из интервью Алексей рассказывал, что работа принесла ему немало проблем. Он постоянно сталкивался с угрозами в свой адрес.

