Пятеро детей пострадали от последствий непогоды в российских регионах

Последствия непогоды ликвидируют экстренные службы в российских регионах. В нескольких федеральных округах из-за мокрого снега, грозы, града и сильного ветра частично отключено электроснабжение, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах повалено около 750 деревьев, повреждено 80 автомобилей. Более 76 тысяч человек остались без энергоснабжения. Идут аварийно-восстановительные работы.

Спасатели отмечают, что от последствий непогоды пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей. Один ребенок погиб. Госпитализирован 31 человек, в том числе четверо детей.