"Я зарабатываю с 4 лет, а ты в 20 клянчишь у отца!" Возмущенный Гном Гномыч припомнил старшему сыну Плющенко все подарки

В семье Евгения Плющенко разгорелся громкий скандал. Сын олимпийского чемпиона Егор Ермак дал большое интервью, в котором рассказал о том, как на самом деле к нему относятся в новой семье отца. По словам Ермака, с папой он почти не общается. Мальчик пытался сблизиться с Плющенко, но горько пожалел об этом. Все общение с отцом сводилось к деньгам. Фигурист, по словам сына, гнался лишь за красивыми картинками для соцсетей и пытался втянуть в это Егора.

Ермак заявил, что от отца ему ничего не надо, и пригрозил разоблачением некого компромата, если Плющенко будет распускать грязные слухи о его семье.

Средний сын олимпийского чемпиона 13-летний Саша, более известный как Гном Гномыч, пришел в ярость от интервью брата. Юный спортсмен записал публичное обращение к родственнику, в котором выдал всю правду.

"А почему ты не рассказал, что тебе моя мама Яна подарила тебе последний телефон и последний компьютер по твоей просьбе? Ты разбил свой телефон, но моя мама тебе подарила и компьютер, и телефон. Помнишь такое? Конечно, помнишь", — с обидой заявил Саша.

Гном Гномыч упрекнул брата, что тот в свои почти 20 лет все еще не устроен в жизни — не получил образование, не нашел стабильную работу. "Мы с моим братом Арсением зарабатываем сами с четырех лет. Катаемся в шоу постоянно. Мы знаем цену деньгам. <…> А ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Постоянно. Деньги, деньги, деньги. Поэтому папа тебе уже не отвечал", — отметил Плющенко-младший.

Саша так зол на брата, что раскрыл неприглядную правду. Оказывается, Егора выгнали с работы.

"Мне просто даже интересно, почему ж ты клянчишь-то деньги у папы. Ты клянчишь в 19 лет или сколько там тебе… А ты сам-то не пробовал заработать? Тебя то выгоняли, то ты сам уходишь. Ты сам-то деньги не пробовал заработать?" — заключил Гном Гномыч.

Напомним, что Евгений Плющенко впервые стал отцом в браке с Марией Ермак. Однако вскоре после рождения сына союз распался. Мальчик, которого назвали Егором, получил фамилию матери, а позже Мария вышла замуж за бизнесмена Артема — именно его Егор со временем стал считать своим отцом. Плющенко же создал семью с Яной Рудковской. В этом браке у олимпийского чемпиона родились двое сыновей — Саша и Арсений.