Киев продемонстрировал оружие для ударов по Москве

"Оружие для ударов по Москве" - так называют в Киеве ракету, макет которой показала украинская компания Fire Point. Снимок носовой части "супероружия" опубликовал украинский Telegram-канал Insider UA.

По данным украинского источника, макеты ракет FP-7 и FP-9 продемонстрировали на выставке в польском Жешуве. На фото видна часть баллистической ракеты, похожей на российский "Искандер", рядом с ней виден макет ракеты FP-7.

Дальность полета FP-7 – примерно 300 километров. Ее считают аналогом американской баллистической ракеты ATACMS. А FP-9, которым Киев собрался обстреливать Москву, летит на расстояние до 850 километров и несет боевую часть весом 800 килограммов.