Путин похвалил народ Ирана за мужество и героизм в борьбе за суверенитет

Владимир Путин 27 апреля провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщает ТАСС.

Президент сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

По словам главы российского государства, народ Ирана мужественно и героически борется за свой суверенитет. Москва надеется, что иранский народ пройдет период испытаний и наступит мир.

Россия будет делать все, подчеркнул Путин, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно скорее.

Арагчи поблагодарил Путина и Россию за поддержку Тегерана. Отношения Москвы и Тегерана представляют собой стратегическое партнерство и будут укрепляться, добавил дипломат.