Путин осмотрел выставку, посвященную созданию Госдумы, и посетил школу олимпийского резерва

В Таврическом дворце Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную созданию Госдумы и Государственного Совета. На ней представлены исторические документы - манифесты Николая Второго и стенограммы первых заседаний парламента.

Отдельно Владимир Путин провел личную встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Те принципы, которые были заложены тогда, в то время, жизнь подтвердила, что они были правильными. И двухпалатность, и принципы взаимодействия с правительством. Спасибо вам за выступление напутственное. По реакции зала вы слышали, какая была поддержка", - отметила спикер верхней палаты парламента.