В Шанхае обсуждают перспективы развития стратегического партнерства Москвы и Пекина

Перспективы развития стратегического партнерства Москвы и Пекина обсуждают в Шанхае на ежегодной российско-китайской конференции под эгидой Международного дискуссионного клуба "Валдай".

В мероприятии принимают участие десятки экспертов из двух стран. В числе приоритетных тем - сотрудничество в области энергетики, финансов, а также в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект.

Как отмечают организаторы, взаимодействие России и Китая особенно важно в нынешний непростой период формирования многополярности. В рамках конференции политологи проанализируют роль стран Глобального Юга и ответственность крупных государств в становлении нового миропорядка

"Почему-то против Китая вводятся санкции европейские. Да, Соединенные Штаты осторожничают, но угрозы постоянно высказывают. И вызывают ощущение тревоги военные риски, которые постоянно растут. Многое в поведении японских элит тоже тревожит наших китайских коллег", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".