Жестким сигналом для Европы назвал заявления главы МИД России Сергея Лаврова кипрский журналист Алекс Христофору. Он подчеркнул, что Москва посылает очень серьезные предупреждения.

Лавров заявил в пятницу на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций, что страны Запада объявили России войну. По словам российского министра, они используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана.

Христофору считает, что нынешняя обстановка в мире напоминает ситуацию, которая предшествовала началу специальной военной операции на Украине. Журналист напомнил, что Москва направляла предостережения экс-президенту США Джо Байдену и НАТО. Российская сторона настаивала на обсуждении новой архитектуры безопасности с Европой, однако Запад все заявления проигнорировал.

За последний месяц высокопоставленные российские чиновники, в том числе из администрации президента, направляли крайне жесткие сигналы коллективному Западу, особенно европейцам, заявил Христофору в эфире своего YouTube-канала. Нынешнее выступление Лаврова журналист назвал знаковым.