"Как перед началом СВО": Западу указали на жесткие сигналы Лаврова

Жестким сигналом для Европы назвал заявления главы МИД России Сергея Лаврова кипрский журналист Алекс Христофору. Он подчеркнул, что Москва посылает очень серьезные предупреждения.

Лавров заявил в пятницу на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций, что страны Запада объявили России войну. По словам российского министра, они используют киевский режим и украинское государство в качестве геополитического тарана.

Христофору считает, что нынешняя обстановка в мире напоминает ситуацию, которая предшествовала началу специальной военной операции на Украине. Журналист напомнил, что Москва направляла предостережения экс-президенту США Джо Байдену и НАТО. Российская сторона настаивала на обсуждении новой архитектуры безопасности с Европой, однако Запад все заявления проигнорировал.

За последний месяц высокопоставленные российские чиновники, в том числе из администрации президента, направляли крайне жесткие сигналы коллективному Западу, особенно европейцам, заявил Христофору в эфире своего YouTube-канала. Нынешнее выступление Лаврова журналист назвал знаковым.