Разбитая горем Ольга Погодина легла на гроб Пиманова, плакала и что-то ему шептала

Алексей Пиманов скончался 23 апреля в Москве. Телеведущий умер буквально на руках у жены Ольги Погодиной. У него случился инфаркт.

Похоронили Пиманова 27 апреля. Последний приют телеведущий нашел на Троекуровском кладбище столицы. Проводить коллегу в последний путь пришли Константин Эрнст, Леонид Якубович, Игорь Угольников, Елена Малышева, Екатерина Стриженова и многие другие. Поклонники несли Алексею охапки роз.

На траурной церемонии вдова Пиманова Ольга Погодина тихонечко плакала у гроба. Она старалась держаться и даже нашла в себе силы выступить с прощальным словом. Актриса призналась, что два года назад они с телеведущим стали родителями.

"Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так. Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной мой человечек", — произнесла Погодина.

Тело телеведущего вынесли из траурного зала под аплодисменты толпы. После чего процессия отправилась на кладбище. У могилы любимого актриса уже не смогла совладать с эмоциями. Ольга долго стояла у закрытого гроба, а после практически легла на домовину и что-то прошептала, пишет "СтарХит".