Условием для вступления Украины в ЕС оказалось признание территориальных потерь

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в какой-то момент Украина подпишет мирный договор с Россией.

"Тогда может оказаться, что часть территории Украины больше не будет украинской", - сказал канцлер ФРГ, слова которого приводит агентство Reuters.

По словам Мерца, Зеленскому "нужно провести референдум по этому вопросу".

Также канцлер отметил, что Украина не будет в ЕС ни с 1 января 2027 года, ни с 1 января 2028-го.

Мерц и ранее наносил неожиданные удары Зеленскому и Украине.