Иран получил от США предложение о переговорах. Это результат того, что Вашингтон не достиг ни одной своей цели в противостоянии с Тегераном. Иранская сторона американское предложение рассматривает, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Иранский министр подчеркнул, что страна противостоит самой большой сверхдержаве в мире. Тем не менее, США своих целей не достигли, и поэтому американский президент Дональд Трамп просит о переговорах, сказал Аракчи журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

Тем временем пресс-служба иранского парламента сообщила, что законодатели поддержали делегацию переговорщиков, которые должны вести диалог с США. Заявление парламента поддержал 261 депутат. Поддержка выражена и руководителю делегации – спикеру парламента Мохаммад-Багеру Галибафу.