46-летняя Анна Семенович раскрыла правду про отношения с Денисом Шреером: "Он не сделал мне предложение"

Анна Семенович мечтает о свадьбе со своим возлюбленным Денисом Шреером. Сначала браку мешали предыдущие отношения мужчины, бизнесмен никак не мог развестись с женой, теперь же дела не дают Денису отвести Анну в загс.

Семенович возлюбленного не торопит. Она стойко дождалась официального развода жениха. А теперь уверена, что получит и предложение руки и сердца. Певица даже не сомневается, что бизнесмен возьмет ее в жены.

"Я все собираюсь замуж по-прежнему. Не знаю, когда состоится свадьба. Пока он не сделал мне предложение, ждем…Если и выйду замуж сейчас, то это будет зрелое замужество. Сейчас я как раз только стала готовой, чтобы выйти замуж", — поделилась бывшая "блестящая".

Семенович счастлива в отношениях и без штампов. Летом артистка планирует поехать с Денисом на Майорку. Там у мужчины квартира, которую он получил после развода с женой.

"Поедем в отпуск только в августе. Мы в прошлом году хорошо отдохнули в Испании, может быть, опять туда слетаем", — поделилась Анна.

Напомним, что Анна Семенович и Денис Шреер вместе с 2021 года. Певица рассказала, что нашла свою любовь в ресторане. При чем общение началось с небольшой стычки, а переросло в бурный роман.