Вот как выглядит могила Алексея Пиманова после похорон: все кладбище в цветах

Ведущий и режиссер Алексей Пиманов скончался 23 апреля. Ему было 64 года. Похоронили Пиманова 27 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.

В последний путь ведущего программы "Человек и закон" провожали тысячи людей. Пришли друзья, коллеги и поклонники. Охапки цветов несли Константин Эрнст, Елена Малышева, Леонид Якубович, Елена Малышева, Роман Ротенберг, Екатерина Стриженова и другие.

На панихиде, поддерживая друг друга и тихонько плача, присутствовали и дети Пиманова — сыновья Денис и Артем, а также приемная дочь Дарья. Вдова режиссера Ольга Погодина прятала лицо и не отходила от гроба.

Когда прощание завершилось, Пиманова похоронили рядом с певцом Вячеславом Добрыниным, модельером Валентином Юдашкиным и оперной дивой Людмилой Сергиенко. Могила ведущего утонула в красных и белых розах. Цветы красиво уложили вокруг креста, а на самый верх поставили фотографию Пиманова. На снимке ведущий смотрит прямо в камеру, и взгляд его точно такой же, как запомнили зрители программы "Человек и закон".

Венки, что прислали Пиманову, не поместили у могилы, поэтому их поставили рядом. Получилась внушительная аллея, растянувшаяся вдоль кладбища.