Информация о ходе спецоперации. Российские военные наступают на врага по всему фронту. Наносят сокрушительное поражение живой силе и технике ВСУ.

Не дает противнику поднять головы артиллерия. Залпом "Града" накрыли пункт временной дислокации боевиков на Днепропетровском направлении. Работали с дистанции более 20 километров. Осколочно-фугасные снаряды легли точно в цель.

На Харьковском участке фронта по укрепрайону ВСУ ударила "Мальва". Мощный огонь самоходки уничтожил врага, который укрывался в лесу. С воздуха мощные удары по неприятелю наносят расчеты войск беспилотных систем. На кадрах видеоконтроля зафиксировано поражение пунктов управления БПЛА в Запорожской области. На переднем крае надежную поддержку нашим штурмовым отрядам обеспечивают снайперы. Они скрытно продвигаются к линии соприкосновения и ликвидируют боевиков.

И днем, и ночью громит врага армейская авиация. На кадрах - сверхзвуковой истребитель Су-34. Экипаж работает по заданным координатам. В этот раз под бомбовый удар попал опорник ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток". Получив подтверждение от разведки о поражении цели, пилоты благополучно вернулись на аэродром базирования, чтобы подготовиться к новым вылетам.