Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Александр Суворов, наблюдая за береговой линией, обнаружил безэкипажный катер неприятеля и уничтожил его барражирующим боеприпасом. Благодаря грамотным действиям Александра удалось не допустить прорыва противника и успешно выполнить поставленную задачу.

Младший сержант Владислав Петрушин действовал в составе артиллерийского расчёта и заметил вражеский беспилотный летательный аппарат, нацеленный на наши позиции. Метким огнем из стрелкового оружия Владислав ликвидировал дрон, не допустив потерь среди личного состава. Наши бойцы смогли уничтожить штурмовую группу и артиллерийское орудие ВСУ.