Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на вторник, 28 апреля, 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

В оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за падения обломков дрона. В тушении огня задействованы 122 человека и 39 единиц техники.

В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара из соображений безопасности вводили ограничения на полеты. К утру 28 апреля воздушные гавани возобновили свою работу в штатном режиме.

Российские бойцы срывают планы врага по атакам на территорию России. Как рассказал РИА Новости оператор с позывным "Штурман", расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Север" за три дня поразили пять пунктов управления дронами ВСУ в Харьковской области.