Зеленский заявил о контрактах на производство десятков тысяч наземных БПЛА

Один из самых важных запросов ВСУ на сегодняшний день - наземные роботизированные комплексы. Объем контрактов на такие дроны будет значительно больше, чем в прошлом году: уже законтрактовано 25 тысяч беспилотников, это вдвое больше, чем в прошлом году, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам главы киевского режима, это только начальный уровень. Заключение контрактов продолжается, количество аппаратов будет увеличено, написал Зеленский в Telegram по итогам заседания Ставки.

Украинский лидер сообщил, что обсуждались также доклады о поставках ракет для противоракетных систем. Речь шла как о поставках из стран Запада, так и о собственных, украинских разработках. Рассмотрены также доклады ГУР и Службы внешней разведки Украины.