Захарова: Объекты истории ВОВ и ВМВ вызывают у Запада особое остервенение

В Севастополе в результате массированной атаки ВСУ оказался поврежден обелиск "Городу-герою Севастополю", сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов", - говорится в сообщении.

На ситуацию отреагировала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. В разговоре с "ТВ Центром" она указала на сложившуюся тенденцию.

"Мы видим тенденцию - особое остервенение у Запада, который спонсируют киевский режим и его террористическую деятельность, вызывают объекты истории ВОВ и ВМВ", - отметила спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что в странах западной Европы памятники героям уже давно и планомерно уничтожают, а теперь делают это там, где ветеранам антигитлеровской коалиции такое невозможно было представить.