Циклон Илви вернул в Москву зиму - такого не было 55 лет

В столичный регион снова вернулась зима. И всего за несколько дней до майских праздников. Поэтому весеннее настроение пришлось поставить на паузу. Люди сменили легкие куртки на пуховики. Ночью на дорогах образовалась гололедица. Автомобилисты были вынуждены пересесть на общественный транспорт.

Непогоду в столицу принес североатлантический циклон Илви. Только за первую половину дня в столице выпало больше 50% месячной нормы осадков. Появились даже небольшие сугробы. Синоптики зафиксировали очередной погодный рекорд. Последний раз так много снега в конце апреля выпадало 55 лет назад. Но тогда высота покрова была около 10 сантиметров, а сейчас 12.

В Московском регионе введен оранжевый уровень погодной опасности. Сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду повалил сотни деревьев. Ветки деревьев падали прямо на припаркованные во дворах машины. Кузовы помяты, стекла разбиты. Автовладельцы подсчитывают убытки. Ремонт явно влетит в копеечку. А некоторым, вероятно, проще будет накопить на новую машину.

Без электричества и тепла остались жители нескольких районов Подмосковья. Из-за налипания снега и обледенения произошли обрывы линий. Наиболее сложная ситуация в Раменском, Домодедове, Чехове и Дмитровском районе. Но постепенно электроснабжение восстанавливают. Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме. Спасатели призывают людей по возможности оставаться дома, не ставить машины вблизи деревьев, обходить шаткие конструкции.

К жителям столицы обратился Сергей Собянин: "Уважаемые жители, сегодня очень сложные погодные условия. По прогнозам синоптиков, погода стремительно ухудшается. До конца дня ожидаем обильный мокрый снег с дождем и сильный ветер с порывами до 23 м/с. Столичные службы работают в усиленном режиме. Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя".

Под ударом стихии оказались сразу несколько регионов страны. Непогода в Ленинградской области - там выпало около 19 миллиметров осадков. Апрельский снег прошел в Воронежской области. В Самаре объявлено штормовое предупреждение. Ураган сдувает с дорог автомобили. И вырывает деревья с корнем. В результате разгула стихии есть погибшие - ребенок и двое мужчин.

Непогода продержится в центральной части России до среды.