Путин обратился с призывом к народным избранникам и озвучил важное для регионов решение

С манифеста о создании Госдумы, подписанного императором Николаем Вторым, началась история российского парламентаризма. Собирались депутаты в Таврическом дворце Петербурга, там прошло заседание Совета законодателей, куда входят представители региональных парламентов со всей страны.

"Сегодня особенно значимая историческая дата: исполняется 120 лет с момента начала работы полномочного отечественного парламента. 27 апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной думы. В ту эпоху сам факт ее учреждения, проведение выборов стали событиями колоссальной общественной, государственной значимости", - отмечает Владимир Путин.

Говоря о современном времени, президент указал на то, что, несмотря на многопартийность, по ключевым темам депутаты выступают солидарно. Например, это касается поддержки участников СВО. Но и пробелов, по словам Владимира Путина, хватает: "Законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим. Нацеленном не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать, но и не зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия – вечна".

Президент заявил, что принято решение о списании двух третей задолженности субъектов федерации по бюджетным кредитам. Деньги останутся в регионах и пойдут на инвестиции, зал новость поддержал аплодисментами. А позже президент обсуждал эту тему во время рабочей встречи с руководителем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Далее - кадры рукопожатий с делегацией Ирана. В Петербург прилетел министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

"Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от Верховного лидера Ирана. Хотел бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же, как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения. Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. И конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир", - сказал Путин.

"Меня попросили в ходе этой поездки подтвердить, что ирано-российские отношения для нас означают стратегическое партнёрство на самом высоком уровне, и таким путём мы будем идти дальше. Всему миру было доказано, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам и американской агрессии и выдержит, выстоит в этот период времени. Я решил в ходе своего первого зарубежного тура после начала этих событий посетить Россию и проинформировать вас", - ответил дипломат.

Нашлось в графике президента и время, чтобы посетить спортшколу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина. Под его руководством более десяти лет в юности занимался дзюдо и Путин. Сегодня из этих стен выходят чемпионы мира. Президент побывал на тренировках, а затем вручил Федерации дзюдо Петербурга орден Почета.

"Я справочки посмотрел, честно говоря, сам об этом не знал: с 1929 года культивируется дзюдо в Ленинграде, а потом и в Петербурге. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с юбилеем федерации всех ветеранов, которых я здесь вижу, дзюдо Ленинграда и Санкт-Петербурга и нынешних спортсменов. И наставников, которые блестяще продолжают лучшие традиции легендарной ленинградской школы дзюдо – нас ничего не смущает, мы продолжаем как обычно", - сказал президент.

Глава государства осмотрел другие помещения школы, дети в ней занимаются пятью видами спорта. В том числе - фехтованием и художественной гимнастикой. Президент пообщался с воспитанниками, фотографировался с ними и всем желал удачи.