Доля отечественных разработок в области фармацевтики будет увеличиваться

Более 700 миллионов рублей направят на финансирование научных исследований и внедрение передовых технологий в сфере проектирования и строительства, а также на подготовку кадров для отрасли. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.
Еще один важный вопрос касается здравоохранения. В рамках реализации стратегии развития фармацевтической промышленности доля отечественных разработок в области лекарственных препаратов будет увеличиваться.
"Утвердили новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. Это важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжёлыми недугами, включая онкологию, сердечно-сосудистые и неврологические болезни. И для того, чтобы защитить граждан от опасных инфекций и сохранить здоровье. Будем и дальше повышать долю собственных разработок, расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в больницы и аптеки, укрепить наш технологический суверенитет. От этого зависит качество жизни людей по всей стране", - сказал Мишустин.