Звезда "Дома-2" Майя Донцова вышла замуж за актера Дана Подлецкого: платье невесты шокировало работников загса

Майя Донцова четыре года назад пережила тяжелый разрыв с Лешей Купиным. Они познакомились на "Доме-2", прожили в браке три года, а когда девушка набрала вес, муж к ней охладел и предложил развестись. Для Майи это был очень сильный удар, она рыдала в прямом эфире в соцсети и не верила, что снова сможет полюбить.

В то время Донцова познакомилась с актером Даном Подлецким. Он, как и Майя, отдыхал на Бали. Звезда "Дома-2" и артист сдружились, стали вместе работать и снимать жилье. А через время поняли, что любят друг друга.

В апреле 2026-го Майя и Дан поженились. Точную дату они держат в секрете. Видео из загса Донцова опубликовала 27 апреля. На кадрах невеста предстала в оригинальном образе. Майя отказалась от традиционного подвенечного платья и пришла на церемонию в эпатажном наряде. Она надела красное мини-платье без бретелей с высокими перчатками в тон и яркие чулки. Фата тоже была красной. Поверх платья звезда "Дома-2" надела накидку из плотного полиэтилена. Такого работники краснодарского загса еще не видели.

Подлецкий же был менее оригинален. Он выбрал для похода в загс черные широкие брюки и безразмерный белый пиджак. Через плечо актер повесил прозрачную сумку, в которой лежали совместные фотографии с Майей.

"Когда дружба зашла слишком далеко", — шутливо подписала Донцова кадры свадебной церемонии.

Интересно, что гостей молодожены не позвали. В загсе они были вдвоем. Ранее Майя говорила, что банкет состоится позже, и, по ее подсчетам, на празднование свадьбы уйдет не менее 17 миллионов рублей.