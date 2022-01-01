Алферова не смолчала после откровений Бероева о свадьбе с 21-летней балериной: вот что она сказала

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

А вскоре после этого появились сообщения, что Егор Бероев в феврале женился во второй раз. Актер обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Знакомые пары уверяли, что разница в возрасте в 27 лет молодоженов ничуть не смущает. Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, супруги якобы готовятся стать родителями. Актер на слухи не долгое время не реагировал, но и не скрывал связь с Анной.

В итоге Егор решил дать большое интервью, в котором рассказал всю правду. Актер утверждал, что их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет Бероев жил один, а потом встретил Панкратову.

"В ноябре 2022 года я ушел жить отдельно на съемную квартиру. А в 2025 году мы с Ксенией официально развелись. Спокойно, очень уважительно, без конфликтов. А в 2026-ом году, в феврале, скрепили свои отношения с Анной", — откровенничал Егор в беседе с KP.RU.

Алферова после признания бывшего мужа молчать не стала. Падчерица Александра Абдулова вышла на связь с подписчиками в соцсети и заявила, что сейчас у нее тоже все прекрасно. По словам актрисы, она переживает новый этап в жизни.

"Для тех, кто за меня переживает: спасибо вам, у меня все хорошо, теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!" — написала Ксения в своем блоге.

Алферова не стала уточнять, появились ли у нее новые отношения или романтические увлечения, но ее жизнерадостный тон говорит сам за себя. Актриса явно оставила в прошлом переживания, связанные с разводом.