Число жертв непогоды в Самарской области возросло до трех

Возросло число жертв непогоды в Самарской области. Под упавшими деревьями погибли три человека, сообщил в "Максе" губернатор Вячеслав Федорищев.

По данным главы региона, в Самаре погибли ребенок и взрослый мужчина. Еще один мужчина погиб в Борском районе. Федорищев выразил глубокие соболезнования семьям и близким. Есть и пострадавшие от последствий непогоды, им оказывают медицинскую помощь.

Губернатор подчеркнул, что будет оказана вся необходимая поддержка. Главам муниципалитетов поручили лично контролировать обстановку. Они должны оперативно устранять последствия стихии и обеспечивать безопасность.