ВСУ устроили новую воздушную атаку на Севастополь

Очередную воздушную атаку на Севастополь устроили ВСУ. Как сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев, налет отражают военные, работают силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Массированный удар беспилотниками украинские войска нанесли по Севастополю в ночь с 25 на 26 апреля. Город атаковали почти 100 дронов. По словам Развожаева, мощнейшей атакой ВСУ планировали запугать население.

Во время нового налета вечером 27 апреля еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа было уничтожено в районе Омеги и мыса Херсонес. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие.