Николай Цискаридзе придумал памятник для своей могилы: "Надо же позаботиться о себе"

Николаю Цискаридзе 52 года. Но в это слабо верится, ведь артист пышет здоровьем и ведет активный образ жизни. Вот только сам экс-премьер Большого театра еще несколько лет назад задумался о смерти и в подробностях описал памятник, который установят на его могиле.

Об этом Цискаридзе рассказал в своем микроблоге. Король русского балета в деталях описал, какой монумент будет установлен на кладбище после его смерти. "Надо же позаботиться о себе", – объяснил народный артист. Памятник Николай видит таким: "елочка", собранная из слепков "корявых" ног его учеников, во главе, вместо звезды, его красивая нога, а внизу – маленький щелкунчик.

Поклонники после рассуждений Цискаридзе разделились на три лагеря. Первые ахнули и возмутились, что артист вообще рассуждает на такие темы, мол, рановато еще. Вторые восхитились чувством юмора Николая, а также тем, как легко он говорит на сложные темы. А третьи нашли повод лишний раз осудить чужую идею. Им памятник из слепков ног не понравился. "Какой-то бред", — безапелляционно заявил один из подписчиков Николая.

Цискаридзе же на пересуды внимания не обращает. Артист редко отвечает на комментарии в своем блоге, и уж точно никогда никому не пытается доказать свою точку зрения.