В Белом доме обсуждают предложение Ирана о трехэтапных переговорах

Предложение Ирана о трехэтапных переговорах обсуждают в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Ливитт отметила, что не хочет опережать своими заявлениями президента США или его команду по национальной безопасности. Пресс-секретарь сообщила только, что инициатива Тегерана была обсуждена.

По словам Ливитт, в утреннем обсуждении принимали участие президент США Дональд Трамп и его советники. Представитель Белого дома уверена, что очень скоро на эту тему выскажется сам американский президент.