Мошенники принялись зарабатывать деньги на космосе

Тайны далекого космоса манят людей. Заставляют грезить космическими перелетами. Для энтузиастов нет преград в стремлении к цели. История южноафриканского покорителя космического пространства летит по соцсетям. Рвануть к иным планетам гражданин не космической державы решил давно, осталось собрать стартовый капитал.

Гражданин ЮАР решил продавать лунный грунт, утверждая, что ни к НАСА, ни к Роскосмосу отношения не имеет, а возглавляет Независимую космическую миссию Африки. Космонавта задержали. Впаривал, конечно, не лунный грунт, а непонятную пыль.

Куда интереснее выглядит романтическая история 65-летней японки, которая спасала русского космонавта, который никак не мог вернуться с орбиты. Не сходя с орбиты, герой клялся в любви и обещал жениться после приземления.

На станции кончался кислород, денег нужно было все больше. Если коротко, японка переводила деньги тысячами. Когда они закончились, связь с орбитой тут же пропала. Сюжетов в околокосмическом жанре пруд пруди.

Один из самых знаменитых мошенников: американец Роберт Хант, который выдавал себя за военного летчика и астронавта. Несколько раз удачно женился, выступал с лекциями и показывал всем обгоревшие керамические плитки, которые были частями теплозащитного экрана космического корабля. Спалился на том, что слишком часто использовал нецензурную лексику. Как-то не достойно астронавта. Проверили – мошенник. Дали два года условно.

Ну и последняя американская миссия на лунную орбиту тоже вызвала немало сомнений. Блогеры по костям разобрали все съемки и выдали вердикт – снимали все в студии, картинку довел до ума искусственный интеллект.

А история с африканским астронавтом, скорее всего, сама по себе фейк чистой воды. В действительности все не так, как на самом деле.