Признанный иноагентом Максим Галкин* неплохо зарабатывает в Европе. Он дает частные концерты, ездит с гастролями, а иногда подрабатывает тамадой. На днях в Каннах на территории старинного поместья отгремела грандиозная свадьба. Жениха с невестой и их гостей развлекал Галкин*.

Узами брака сочетались бывшая участница конкурса "Мисс Украина" Анастасия Масюткина и бизнесмен из Киева. Гости на свадьбе были из разных стран, но все они прекрасно говорили по-русски. Поэтому молодожены попросили тамаду всю программу сделать исключительно на русском. Максим*, который усердно учил мову, противиться не стал.

Главная интрига вечера заключалась в том, за какую же сумму Галкин* готов отбросить все политические лозунги и говорить, а главное — шутить, исключительно на русском языке. Как выяснили журналисты "Комсомольской правды", иноагенту заплатили 10 миллионов рублей. Видимо, именно столько стоит временная амнезия шоумена, который на своих концертах старательно демонстрирует знание украинского.

Для банкета муж Аллы Пугачевой даже сходил в салон красоты за новой укладкой, что не ускользнуло от внимательных глаз его поклонников. Максим* предстал перед гостями в классическом смокинге с укладкой "мокрые волосы".

"Выглядит так, будто только что вынырнул из бассейна, чтобы успеть к раздаче гонорара", — посмеялись над иноагентом в соцсети.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов