Польша решила проблему полета Фицо на парад Победы в Москву

Решена проблема пролета премьер-министра Словакии над странами ЕС по дороге на парад Победы в Москву. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По словам Сикорского, эта проблема, в соответствии с текущей информацией, перестала существовать. Однако каким именно образом вопрос был решен, польский министр уточнять не стал.

Литва и Латвия решили запретить пролет правительственного самолета премьера Словакии в Россию. Рига и Вильнюс объявили об этом 18 апреля, а 19 апреля о такой же мере сообщили в Таллине. Страны Прибалтики попытались помешать планам Фицо посетить Москву для участия в торжествах по случаю победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.